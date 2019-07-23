Дизайнер Tesla "перебежал" в Apple

Компания Apple наняла бывшего вице-президента Tesla. Фото: appleinsider.com

Компания Apple наняла бывшего вице-президента Tesla по инжинирингу Стива Мак Мануса.

В Tesla Мак Манус занимался разработкой дизайна кузова и салона электрокаров.

В американский стартап топ-менеджер пришел 2015 года. До этого он успел поработать в Jaguar Land Rover, Bentley Motors и Aston Martin. Теперь его дизайнерские навыки могут применить для разработки гаджетов Apple.

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В марте Apple "взяли" бывшего вице-президента по системам привода Tesla Майкла Швекуча, в августе 2018-го года - бывшего главного инженера по автомобилей Дуга Филда.

Apple и Tesla годами нанимали инженеров друг в друга, иногда создавая напряженность. Генеральный директор Tesla Маск назвал Apple "кладбищем Tesla" в интервью в 2015-м году немецкой газете Handelsblatt.

Следующий сервисный центр Tesla может появиться в Украине.