Сервисный центр открыли в Варшаве. Фото: prm.ua

19 июля Tesla открыла свой первый сервисный центр в Варшаве, Польша.

Официальный сервис стал для украинцев в ​​2 раза ближе. Второй ближайший сервисный центр в Берлине, сообщает AIN.ua.

Следующий сервисный центр Tesla может появиться в Украине. Соучредитель Tesla Club Ukraine и сервиса Go To-U Назар Шимона-Давида сообщал, в Украине больше Tesla-пользователей, чем в Польше.

"Теперь официальный сервис в 2 раза ближе - ехать можно в Варшаву, а не Берлин. Услуги предоставляют те же. При этом, если бы не развитие инфраструктуры "от центра", то сервис стоило бы сначала открыть в Украине. У нас больше Tesla-пользователей, чем в Польше", - отметил он.

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По данным МВД, сейчас в нашей стране зарегистрировано более 800 электрокаров Tesla.

При составлении Tesla Model 3 компания не проводит часть регламентных проверок, чтобы уложиться в сроки увеличения производства.