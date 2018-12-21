"Быстрая доставка елки" - подборка новогодней рекламы автомобилей

До Нового года осталось меньше недели. Ежегодно различные мировые компании конкурируют друг с другом за внимание своих покупателей во время праздников. Не исключение - автомобильные бренды.

Маркетологи придумывают стильные, необычные рекламные ролики, в центре которых - его величество автомобиль. Такие видео не только дарят праздничное настроение, вдохновляют на празднование, но и приятные и теплые ассоциации с Новым годом и Рождеством.

Автор: auto.tut.by Праздничной рекламой автомобильные производители не пренебрегали никогда.

Gazeta.ua подготовила подборку праздничных реклам автомобилей.

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Японская компания Honda представила кроссовер Passport. Авто стало одной из главных новинок 2018-го. Это третье поколение модели. Продавать начнут в начале 2019-го. Новинка займет пустующую нишу между CR-V и Pilot.