Большие габариты, тихий дизель и цена в 460 тысяч - тест-драйв нового Citroen Berlingo

Фото: Владимир Мукан

Новое поколение французского фургона Citroen Berlingo начали продавать в Украине в этом году. Это третье поколение модели. Машину оснащают только турбодизелями, тип коробки передач можно выбрать традиционно с механической и автоматической. Стоимость новинки - от 467 900 грн.

Чтобы подробнее познакомиться с фургоном, берем его на тест-драйв в представительстве производителя.

Знакомство

Тестовый автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем на 92 лошадиные силы. Коробка передач - механическая, 5-ступенчатая. Комплектация - с дополнительным оборудованием и пакетом XTR, который включает дополнительное отделки снаружи и в салоне.

По габаритам третье поколение Citroen Berlingo стало больше чем второе. Задние двери - раздвижные, установленные с обеих сторон. На крыше - аэродинамические рейлинги для крепления верхнего багажника. Дизайн лицевой части напоминает вид кроссоверов и хэтчбеков этой марки - линия ходовых огней переходит в молдинги решетки радиатора и эмблему бренда. Фары головного света немного углубленные внутрь, находятся ниже.

Автор: Владимир Мукан Citroen Berlingo

Подобно "Ситроену Кактус", на боковинах есть массивные пластиковые накладки, предохраняют машину от повреждений. Задний бампер сделан из черного некрашеного пластика, а фонари имеют рельефную форму - чтобы терялось меньше света в непогоду.

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В общем внешне машина перестала выглядеть утилитарно, модель получила немало дизайнерских решений от кроссовое ров и хэтчбеков французской марки. Благодаря боковым стойкам кузова, окрашенным в черный, силуэт фургона не сдается слишком громоздким и тяжелым.

Осматриваем багажник

Параметры багажника Berlingo - это одни из важных характеристик даного типа машины. Отсек открывается двумя способами - отдельно можно поднять стекло для загрузки небольших вещей, отдельно - всю заднюю дверцу для габаритного груза.

Дверца поднимается достаточно высоко. В ее открытом положении от дороги к внутренней пластиковой обшивки дверцы - более 190 см.

Автор: Владимир Мукан Citroen Berlingo

Сам отсек - квадратной правильной формы без выступающих внутренних элементов. Его объем - 983 литра. В багажнике установлены металлические петли для крепления груза, есть розетка на 12 вольт. Запасное колесо прикреплено к днищу автомобиля извне.

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Грузоподъемность фургона - 690 килограммов. Загрузочная высота - минимальная. Борт багажника как таковой отсутствует. При складывании задних сидений можно образовать ровный пол.

Садимся в салон

На втором ряду сидений просторно, установлены три одинаковые сиденья. Каждое из них можно составлять отдельно. К сожалению, угол наклона спинки регулировать нельзя. Подсовывать кресла вперед-назад - тоже.

Места для людей ростом более 200 сантиметров вдоволь благодаря высокой потолка. Поскольку отсутствует центральный продольный тоннель кузова, на среднем секторе сиденья сзади плоская и удобная пол ног центрального заднего пассажира. В полу у задних крайних кресел вмонтированы бардачки. Там можно держать обувь и небольшие вещи.

Автор: Владимир Мукан Citroen Berlingo

На спинках передних сидений для пассажиров сзади есть откидные столики с отверстием для стакана. На видсувних дверях, как в автомобилях высшего класса, установленные заводские шторки от солнца. Сами же двери впервые с машин этого класса оснастили окнами, которые можно опускать. Обычно они глухие или имеют выдвижные форточки. Единственное, позади не хватает вентиляционных дефлекторов климатической системы. Однако такие опции обычно имеют не грузопассажирские фургоны, а минивэны или кроссоверы.

За рулем

На водительском месте Citroen Berlingo посадка высокая, как у внедорожников. Пластик торпеды и карт дверей твердый. Вокруг водительского места много ниш и ящиков для вещей. Есть бардачок над козырьком приборной панели, еще два - перед местом переднего пассажира. Под потолком - большая полочка, где можно вместить зонт, ноутбук, планшет и тому подобное.

Автор: Владимир Мукан Citroen Berlingo

Водительское кресло имеет выдвижной ящик с домкратом. Между передними сиденьями достаточно места для сумки среднего размера или рюкзака. У салонного зеркала заднего обзора установлено еще одно небольшое - чтобы контролировать ситуацию на втором ряду сидений.

Руль D-образной формы. На него вынесено кнопки управления мультимедийной системы и круиз-контролем.

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Рычаг коробки передач установлен на подиуме, как в микроавтобусов. Над центральными дефлекторами воздуха - 8-дюймовийсенсорний монитор, как и в хэтчбеков и кроссоверов этой марки. Он может отображать экран смартфона на разных операционных системах, эксплуатационные показатели и транслировать видео с камеры заднего обзора.

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В нижней части монитора вмонтирован гнездо USB. Другое такое - в бардачке перед местом переднего пассажира.

Автор: Владимир Мукан Citroen Berlingo

У рычага коробки передач установлен регулятор различных режимов езды - скользкой дороге, сухой, почвенной и тому подобное. Хотя у автомобиля есть только передний привод, благодаря возможности выбирать различные режимы езды, можно облегчить управление машиной и выйти на оптимальный расход топлива.

Поехали

Жму на кнопку запуска двигателя - и машина заводится. Включаю первую передачу и отправляюсь. Педаль газа нечувствительна, однако тяговитость двигателя чувствуется с первых минут поездки.

Мощности силового агрегата полностью достаточно для этой машины с грузом в 150-200 килограммов, однако ее так много, чтобы можно было стартовать со второй передачи.

Автор: Владимир Мукан Citroen Berlingo

Интересно, что как только "Берлинго" ускоряется, экран бортового компьютера подсказывает, что нужно переключиться на более высокую передачу. При трогании в гору машина назад не скатывается, ее удерживает электроника. На "нейтралке", в фургона накат длинный - почти на квартал, передачи переключаются легко.

Едем столичной ул. Грушевского, брусчатку автомобиль проезжает плавно, выбоины и лежачие полицейские почти не ощущаются. Спереди установлена ​​независимая пидиска "МакФерсон" со стабилизаторами поперечной устойчивости. Позади - балка, деформируется.

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В городском потоке машина маневренная. Поскольку посадка высокая и боковые зеркала большие, габариты легко контролировать. К тому же есть система мониторинга мертвых зон. В общем эту машину оснастили всеми функциями, и современные хэтчбеки. Например, здесь и камера заднего обзора на 180 градусов, датчик дождя и света и много другой электроники для уменьшения усилий водителя во время движения.

На трассе автомобиль хорошо управляется. На скорости более 140-150 км / ч его через мягкую подвеску немного кренит в поворотах. Среднее потребление горючего в смешанном цикле при скорости 100 км / ч - 5 литров дизтоплива.