Беспилотный трактор убил украинца

Во Львовской области 59-летний мужчина погиб из-за беспилотного трактора John Deere.
Инцидент состоялся 7 июля возле села Тяглов Сокольского района, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
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По предварительным данным, работник фермы запустил самоходный опрыскиватель John Deere 4930. Техника поехала вперед и наехал на 59-летнего жителя села Гийче Жовкивского района.
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