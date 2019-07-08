Беспилотный трактор убил украинца

Безпілотний трактора John Deere наїхав на чоловіка Фото: Emmetts John Deere

Во Львовской области 59-летний мужчина погиб из-за беспилотного трактора John Deere.

Инцидент состоялся 7 июля возле села Тяглов Сокольского района, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

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По предварительным данным, работник фермы запустил самоходный опрыскиватель John Deere 4930. Техника поехала вперед и наехал на 59-летнего жителя села Гийче Жовкивского района.

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