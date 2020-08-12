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среда, 12 августа 2020 21:47

Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
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До "сотни" новый Bentley разгоняется за 3,9 сек. и развивает скорость до 306 км/ч.
Фото: bentleymotors.com
До "сотни" новый Bentley разгоняется за 3,9 сек. и развивает скорость до 306 км/ч.
До "сотни" новый Bentley разгоняется за 3,9 сек. и развивает скорость до 306 км/ч.
До "сотни" новый Bentley разгоняется за 3,9 сек. и развивает скорость до 306 км/ч.
До "сотни" новый Bentley разгоняется за 3,9 сек. и развивает скорость до 306 км/ч.

Британский автопроизводитель Bentley представил люксовый кроссовер 2021 Bentayga Speed, который является самым быстрым на планете. До "сотни" он разгоняется за 3,9 секунды и развивает скорость до 306 км/ч.

Автомобиль имеет шестилитровый двигатель с двойным турбонаддувом W12, мощностью 626 л.с., пишет Car Buzz.

Для улучшения топливной эффективности мотор оснастили системой отключения половины цилиндров.

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Внешне новый Bentley Bentayga Speed ​​выполнен в том же стиле, что и его "младший брат": "обычный" Bentayga с мотором V8. Узнать новую версию можно по тонированным фарам, боковым накладкам на порогах, бамперам, шильдах с надписью "Speed" на боковинах, а также по удлиненному спойлера на крышке багажника.

Модель получила полностью цифровую приборную панель, сенсорный дисплей с возможностью беспроводного подключения смартфонов.

Производство Bentayga Speed ​​должна стартовать в течение нынешнего года. Цену автопроизводитель не озвучил. Стоимость его предшественника 2020 Bentayga составляла 240 тыс. долл.

Итальянская компания Lamborghini готовится представить новую модель. Новинка должна получить 6,5-литровый безнаддувный V12, мощностью 830 л. с.

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