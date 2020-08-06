Салон нового Jeep Grand Cherokee показали до премьеры

Фото: Motor1.com

В интернете появились шпионские изображения интерьера внедорожника Jeep Grand Cherokee нового поколения.

Соответствующие снимки, сделанные во время тестирования авто, опубликовало издание Motor1.com.

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Судя по фото, транспортное средство получит два габаритных дисплея. Первый - 10,5-дюймовый экран приборной панели, второй - относится к мультимедийной системе.

Кроме этого, для последней предусмотрено три размера для тачскрин 7-, 8,4- и 10,1-дюймовый. Вместо традиционного селектора коробки передач новый Jeep Grand Cherokee укомплектуют шайбой.

Новинка должна появиться на рынке летом следующего года. Предположительно, в начале продаж авто предложат с бензиновой 2,0-литровой турбочетверкой и гибридом на основе двигателя 3,6 V6.

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