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четверг, 30 июля 2020 16:06

В BMW рассекретили информацию о новом электрическом кроссовере

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Автор: MMR
  Электрический кроссовер iNext
Электрический кроссовер iNext

Немецкая компания BMW планирует запустить серийное производство нового электрического кроссовера в следующем году.

Сейчас соответствующее транспортное средство известно под названием iNext.

В компании сообщают, что уже ведется производство тестовых прототипов электрического кроссовера.

До запуска серийной сборки новинки компания планирует выпустить около 100 прототипов будущего электрокара.

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Автомобиль должен получить функцию автономного вождения. Кроме этого, запас его хода составит около 600 км.

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30
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