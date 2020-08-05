Выглядит, как акула: украинцы сделали оригинальный тюнинг Porsche 911

Фото: instagram.com/southart_ukraine

Сотрудники киевского тюнинг-ателье South Art доработали спорткар Porsche 911.

Автомобиль покрыли пленкой с напечатанным узором, сообщает ТопЖыр.

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Соответствующая технология не вредит лакокрасочному покрытию кузова. Саму пленку можно снять или заменить новой в любой момент.

Кроме этого, тюнинг Porsche 911 включил и наклейки на шинах, которые в последнее время стали очень популярными.

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