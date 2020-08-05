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среда, 05 августа 2020 14:31

Выглядит, как акула: украинцы сделали оригинальный тюнинг Porsche 911
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Тюнингованный Porsche 911
Фото: instagram.com/southart_ukraine
Тюнингованный Porsche 911
Тюнингованный Porsche 911

Сотрудники киевского тюнинг-ателье South Art доработали спорткар Porsche 911.

Автомобиль покрыли пленкой с напечатанным узором, сообщает ТопЖыр.

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Соответствующая технология не вредит лакокрасочному покрытию кузова. Саму пленку можно снять или заменить новой в любой момент.

Кроме этого, тюнинг Porsche 911 включил и наклейки на шинах, которые в последнее время стали очень популярными.

Новый электрокар Porsche Taycan покоряет Украину.

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