Авто сфотографировали во время испытаний - каким будет новый Nissan Qashqai

Новое поколение кроссовера Nissan Qashqai заметили на днях во время дорожных тестов в Британии. Фотошпионы засняли автомобиль в камуфляже.

Однако некоторые особенности можно отметить. Например, габариты новинки почти не изменились, осталась характерная для последнего поколения форма кузова и V-образная передняя решетка. Фронтальная часть в целом напоминает новое поколение Nissan X-Trail. Вероятно у новинки также будут такие зауженные фары.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе новый Qashqai избавится дизельных модификаций, но получит сразу две гибридные бензиново-электрические установки.

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Продажи кроссовера Qashqai нового поколения должны начаться уже в этом году.