Авто сфотографировали во время испытаний - каким будет новый Nissan Qashqai

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1206
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
3
4
3
2
3
В Украине нашли необычную тюнингованную &quot;Волынянку&quot;
В Украине нашли необычную тюнингованную "Волынянку"
Салон нового Jeep Grand Cherokee показали до премьеры
Салон нового Jeep Grand Cherokee показали до премьеры
Выглядит, как акула: украинцы сделали оригинальный тюнинг Porsche 911
Выглядит, как акула: украинцы сделали оригинальный тюнинг Porsche 911
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей
В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей
Видео
Все видео
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1260
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 711
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1656
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 792
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 11:50

Авто сфотографировали во время испытаний - каким будет новый Nissan Qashqai

  Комментировать

Новое поколение кроссовера Nissan Qashqai заметили на днях во время дорожных тестов в Британии. Фотошпионы засняли автомобиль в камуфляже.

Однако некоторые особенности можно отметить. Например, габариты новинки почти не изменились, осталась характерная для последнего поколения форма кузова и V-образная передняя решетка. Фронтальная часть в целом напоминает новое поколение Nissan X-Trail. Вероятно у новинки также будут такие зауженные фары.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе новый Qashqai избавится дизельных модификаций, но получит сразу две гибридные бензиново-электрические установки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai

Продажи кроссовера Qashqai нового поколения должны начаться уже в этом году.

http://mmr.net.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail
Большой багажник и полно электроники - на что в действительности способен Nissan X-Trail Просмотров: 2889
Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Тяговитый двигатель и азартный характер - тест-драйв нового Nissan Qashqai Просмотров: 7857
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke Просмотров: 1862
Хорошая управляемость и богатая комплектация - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Хорошая управляемость и богатая комплектация - тест-драйв нового Nissan Qashqai 1 Просмотров: 3862
Сейчас вы читаете новость «Авто сфотографировали во время испытаний - каким будет новый Nissan Qashqai». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Столкнулись пассажирские самолеты

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Возняк празднует 70-летие

Кремль взялся за уничтожение поляков

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили проводить исследования

Самое читаемое
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 12277
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9801
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 9801
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8631
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8343
Авто
Цены на АЗС: эксперты дали прогнозы до конца недели
Цены на АЗС: эксперты дали прогнозы до конца недели Просмотров: 108
Названы самые популярные электромобили в Украине
Названы самые популярные электромобили в Украине Просмотров: 279
Какие бывшие в употреблении автомобили чаще всего покупали в июле
Какие бывшие в употреблении автомобили чаще всего покупали в июле Просмотров: 585
В Киеве горела Tesla, в которой Зеленский снимал "видосики" - СМИ
В Киеве горела Tesla, в которой Зеленский снимал "видосики" - СМИ Просмотров: 522
В Украине нашли необычную тюнингованную "Волынянку"
В Украине нашли необычную тюнингованную "Волынянку"
3
 Просмотров: 2880
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
Голосов: 15217
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua