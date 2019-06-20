Точка обгону

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 1845
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1512
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1404
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 4878
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1485
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7821
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 504
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 414
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2061
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3168
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 27
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 17:05
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Точка обгону

  Комментировать

Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до своїх сорока літ, а я в такому віці тільки починав кимось бути. Це те, чого я вже не зумію наздогнати.

Зате якраз оця різниця в роках і досвіді робила нас одне одному цікавими. Хоч тут таки ховаються й рифи. Скажімо, я знав, що він не любить Остапа Вишню, а я люблю, не так, може, за літературу, як за біографію, бо те печальне покоління я ще застав живим і знав майже впритул, а мій приятель — ні, й ми оминали цю тему, щоб не порушувати рівновагу взаємин. Ми ж не були тим, що називається друзями, а просто відчували гарну взаємну зближеність — на відстані. Це як хмарна ніч, коли ти не бачиш якусь зірку, однак, точно знаєш, що вона є в такій-то ділянці неба. І ось, кілька місяців тому, сталося щось таке, що я відчув наче якусь порожнечу в тому напрямку, отак, немов відсутність сигналу звідти.

Може, я це придумав собі? Ні, воно підтвердилося при зустрічі в одному людному місці, де ми неждано зіткнулися і дуже швидко обнялися, бо обійми дозволяють нічого не говорити й не дивитися одне одному в очі. Потім розімкнули обійми, а оскільки там, як на дискотеці, було дуже тісно від знайомих людей, кожному з нас легко було переключитися на когось іншого й розійтися.

Отже, справді щось сталося. Може, він дізнався про мене щось таке, чого не ждав. Наприклад, що я люблю Панаса Мирного, якого зараз ніхто не любить, і мені його за те жаль, і в цьому є естетична малодушність, з погляду того хлопця. Мабуть, йому не треба було цього знати. Як ото колись писали на задніх бортах машин: "Нє увєрєн — нє обгоняй!", і в тому вчувалася явна погроза, наче при обгоні ти озирнешся й побачиш щось, про що потім жалкуватимеш.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Точка обгону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 57673
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 45021
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 32553
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 32185
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко Просмотров: 26366
Віталій Жежера
Косити траву Просмотров: 531
Вельмі добра Просмотров: 684
Де живеться Просмотров: 549
Не мій голос Просмотров: 576
Все сходиться Просмотров: 450
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
8
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
7
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
4
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 1337
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua