До мамонтів

 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 414
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов
Просмотров: 63
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 414
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 414
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1197
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Интервью
1/5
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 288
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 981
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 531
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 27
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 17:10
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

До мамонтів

  Комментировать

Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні дещо таке сталося мені аж двічі. Раз — коли після дволітньої перерви поїхав туди, де виріс. Прийшов на наш куток — і не впізнав його. Є ще трохи близьких людей, а є й чужі. Їде машина повз тебе — і не піпікає, бо не знає тебе. Все заросло кущами, не стало видно дворів і городів, які часто сняться. То чи був я там, де хотів? А як був — то де воно? Ти його бачиш — коли ти не там. От і на Місяці так: якби опинився там — у небі не було б того місяця, який люблю. То нащо мені таке небо?

А вдруге це сталося, коли брат узявся показати нашу Яготинщину, де він живе. Взяли наших дівчат, сіли в машину, поїхали. У брата така робота, що він знає, хто тут де зостався, а кого вже нема. В дорозі ми були трохи печальні. Брат — через те, що знає, як тут було, і як стало. А я — бо вік прожив, а цього не бачив. В одному селі помітили бокову вуличку — не дорогу, а слід од неї, зарослий травою й густо обступлений деревами, чиї крони не пропускали сонця. Повернули туди й поїхали, як у тунелі. І в тупику побачили дивовижне місце, зовсім первісне. Баба сидить під ворітьми, коло неї коза пасеться, кури гуляють у високій траві, а четверо різнокаліберних псів кусають нас за колеса. І всі дивляться на нас так, наче це ми чудо, а не вони. "Кінець географії", — сказав брат, і ми рушили назад.

Взяли наших дівчат, сіли в машину

То була гарна поїздка. Увечері брат пожалкував тільки, що ми не доїхали до Добраничівки, де є стоянка давніх мисливців на мамонтів. Не жалкуй, кажу йому, бо отам, де баба з козою, трохи далі за деревами, запросто могли бути й мамонти.

Я наче аж побачив їх: темні, як копиці сіна в присмерку, тільки жовтуваті бивні блищать під молодим місяцем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До мамонтів». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти актрисы

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21204
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 7866
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 5643
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4581
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4473
Віталій Жежера
Не думай у той бік Просмотров: 387
Нове про себе Просмотров: 297
Історія з курткою 2 Просмотров: 702
Описання дощу 2 Просмотров: 513
Дощовий соловей 1 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
Голосов: 1017
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть