 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 225
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 801
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 8604
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1503
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 963
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 666
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 891
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5985
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2547
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5985
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2547
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1260
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 63
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
понедельник, 25 ноября 2019 17:05
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Марися

  Комментировать

Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була лише броварня, яка обходилися без українців.

Аж раптом на залізничному вокзалі поставила вагончик фірма із Гдині. Вони наймали робітників на копання ровів.

У перший день ми з Володькою їхали, немов на свято. За метр викопаної траншеї платили півтора злотого, а засипаної — злотий. Здуру я викопав 37 метрів. Упрів на морозі. Увечері відчув, що лихоманить. Під ранок мав температуру 38,5.

— Володю, підеш на роботу сам. Мені треба відлежатися, — сказав.

Жили ми в баби Марисі. Вона коли взнала, що ми не заробили грошей на зворотний квиток, два тижні годувала нас зі своєї пенсії.

Я взнав, що таке бігос, а вареного сала наївся на все життя.

Невдовзі баба Марися сама заразилася і бухикала на всю квартиру нарівні зі мною. Здавалося, що кашель не мине ніколи.

— Боже мій, я ж приїхав на заробітки, а змушений валятися! — думав вечорами. Залишалося дивитися телевізор, вчити мову й слухати бабині теревені.

— Хлопе, не переживай, — втішала баба Марися. — Я колись була в гірших обставинах. Молодою тікала від німців до лісу. А коли погналися вовки, вилізла на дерево. Вночі, щоби не впасти, прив'язала себе мотузкою.

На цьому місці баба зітхнула й зробила паузу. Витерла хустинкою піт на обличчі й товстій старій шиї.

— А тепер здоров'я немає. Буває, як сильно розкашлююся, то впісююся.

Останнє повідомлення справило на мене враження. Згадав, що лише за вечір баба кашляла разів п'ять.

Уранці наступного дня ми пішли з Володькою на роботу. Навіть натяку на хворобу не залишилося. Ще за кілька днів нам запропонували іншу квартиру й ми переїхали.

Відтоді минуло 20 років. Якщо поруч хтось кашляє, досі дивлюся підозріло.

Автор: Юрій СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Марися». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Родился создатель первого в мире автомобиля

50 лет назад Блохин дебютировал за "Динамо"

Решили выпускать новые деньги

Застрелили украинского художника

Редактором самой большой украинской газеты стал гимназист

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 59277
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 54414
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 26956
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 25651
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 13563
Юрій Стригун
Мед на дивані 2 Просмотров: 1170
Дата смерті Просмотров: 1206
Ударна хвиля Просмотров: 1116
Безвіз працює 1 Просмотров: 1314
Мишко втомився 5 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
5
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
2
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 77
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua