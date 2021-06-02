Будинок на кладовищі

На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика.

"Тут лежить лікар такий-то".

Шоферів на надгробках малюють біля машини, а вчителів — на фоні книжок. Але одна історія вибилася із загальних правил.

В одному селі колишнього Монастирищенського району на ювілейну зустріч зібралися випускники школи. Як годиться, відвідали могили вчителів. Помітили, що розкришився пам'ятник учительці української мови. Вирішили скластися й замовити новий. Ще на ті часи витратили 10 тисяч гривень. На монументі вибили зображення старої школи.

А потім почалися пригоди. Спочатку помилилися майстри й пам'ятник поставили на могилі доньки вчительки. Потім перенесли. Але ініціатори натяк зрозуміли: зібрали ще 5 тисяч на пам'ятник доньці.

Несподівано монумент учительці зник із кладовища. Був і не стало!

Як виявилося, він не сподобався теперішній директорці. Її обурило, що на пам'ятникові вчительці було вибито приміщення колишньої школи. З'ясувалося, вона приватизувала будівлю й тепер живе там разом із чоловіком і дітьми. Тим більше, на фото були зображені навіть їхні супутникові антени.

— Уявіть фото свого будинку на кладовищі, — пояснювала.

Згодом пам'ятник з'явився, але замість школи там були книжки й зошити. Тепер випускникам не сподобалося таке самоуправство. Вони написали на директорку заяву в поліцію. Мав бути суд, але в останню мить сторони знайшли компроміс. Хтось приніс старе фото школи. Там не було пластикових вікон і супутникових ­антен.

Надгробок знову демонтували, на ньому вибили "правильну" фотографію і встановили.

Підозрюю, що про випадок досі з вдячністю згадують майстри, яким дісталося замовлення. Хто-хто, а вони заробили по максимуму.