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Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
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Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
четверг, 03 июня 2021 17:05
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Будинок на кладовищі

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На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика.

"Тут лежить лікар такий-то".

Шоферів на надгробках малюють біля машини, а вчителів — на фоні книжок. Але одна історія вибилася із загальних правил.

В одному селі колишнього Монастирищенського району на ювілейну зустріч зібралися випускники школи. Як годиться, відвідали могили вчителів. Помітили, що розкришився пам'ятник учительці української мови. Вирішили скластися й замовити новий. Ще на ті часи витратили 10 тисяч гривень. На монументі вибили зображення старої школи.

А потім почалися пригоди. Спочатку помилилися майстри й пам'ятник поставили на могилі доньки вчительки. Потім перенесли. Але ініціатори натяк зрозуміли: зібрали ще 5 тисяч на пам'ятник доньці.

Несподівано монумент учительці зник із кладовища. Був і не стало!

Як виявилося, він не сподобався теперішній директорці. Її обурило, що на пам'ятникові вчительці було вибито приміщення колишньої школи. З'ясувалося, вона приватизувала будівлю й тепер живе там разом із чоловіком і дітьми. Тим більше, на фото були зображені навіть їхні супутникові антени.

— Уявіть фото свого будинку на кладовищі, — пояснювала.

Згодом пам'ятник з'явився, але замість школи там були книжки й зошити. Тепер випускникам не сподобалося таке самоуправство. Вони написали на директорку заяву в поліцію. Мав бути суд, але в останню мить сторони знайшли компроміс. Хтось приніс старе фото школи. Там не було пластикових вікон і супутникових ­антен.

Надгробок знову демонтували, на ньому вибили "правильну" фотографію і встановили.

Підозрюю, що про випадок досі з вдячністю згадують майстри, яким дісталося замовлення. Хто-хто, а вони заробили по максимуму.

Автор: Юрій СТРИГУН
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03
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