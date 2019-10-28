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Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
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Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
понедельник, 28 октября 2019 17:05
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Безвіз працює

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У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії краєвидів знайомим французам.

"Ірино, — отримує повідомлення у відповідь. — Краєвиди просто чудові. Ми днями будемо в Києві. То приїдемо до вас у Тальне на кілька днів".

У мене холонуть нутрощі.

— Як же вони приїдуть? — говорю Ірі. — Тут же стара хата й без ремонту.

— Вони питали, чи є в Тальному готель, — утішає Іра.

— Але хату точно подивляться, — кажу без тіні сумніву.

Наймаю бригаду й даю завдання зробити бодай косметичний ремонт у кухні. Люди працюють до півночі. Клеять шпалери, фарбують підлогу. Тиждень проходить напружено. У п'ятницю ввечері знову їдемо з Черкас у Тальне. Іра отримує повідомлення.

"Поїздка скасовується. Тальне далеко від Києва, — пишуть французи. — Ми не встигаємо".

У мене відлягає від душі.

У суботу з самого ранку з меншою донькою йдемо на річку. Доходимо до повороту Тікича. Ця місцина в Тальному зветься Макотерчик. Чути сигнал телефона. Світлана переглядає повідомлення.

— Це Фін написала, — ховає телефон. — Приїде весною. Хоче побачити Київ, Канів і Черкаси.

Минулого літа молодша три дні гостювала в подружки з Бельгії, з якою познайомилася в таборі. Запрошувала її в Україну, але тоді мати дівчину не пускала, бо тут війна.

— Вона вже взяла квитки в Україну на квітень, — добиває Світлана.

Новина мобілізує мене. Складаю план: треба замінити двері в черкаській квартирі, зробити ремонт у коридорі, купити меблі в кімнату Світлани. А головне — знайти гроші.

Повертаємо до хати. Я повідомляю новину жінці. Надія замовкає на кілька хвилин.

— Оце тобі безвіз, оце тобі Порошенко, — бурчить.

Наступного ранку вона запізнилася зі сніданком. Розслабилася на новій кухні.

Автор: Юрій СТРИГУН
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Сейчас вы читаете новость «Безвіз працює». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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28
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