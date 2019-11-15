Звездные войны: протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров

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12 ноября протестующие в чилийской столице Сантьяго, в ходе столкновений с полицией, начали применять мощные лазерные указки. Таким образом чилийцы слепили правительственные дроны и камеры наблюдения. Похожую тактику летом 2019 года применяли и в Гонконге.

В тот день тысячи жителей столицы вновь собрались на площади Италии в центре города. К вечеру митинг перерос в беспорядки.

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В соцсетях опубликовали несколько роликов с применением лазеров, отметив, что "Чили погрузились в киберпанк". Фото с протестов напоминают огромный рейв.

Ночью к площади подлетел вертолет, и протестующие направили десятки указок на него. Власти Чили опубликовали видео из кабины пилота, отметив, что такие действия являются угрозой для жизни и преступлением.

Массовые митинги В Чили проходят уже больше месяца. Начались с недовольства повышением цен на проезд в метро на 30 песо. На наши деньги это 1 гривна. Сейчас проезд стоит 800 песо - 27 гривен. В ходе акций неповиновения по меньшей мере 18 человек погибли. После первых акций правительство страны отменило повышение, но люди продолжали выходить на улицы, требуя отставки президента.