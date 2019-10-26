Масштабные протесты в Чили: чего требуют демонстранты

В пятницу, 25 октября в Чили на акцию протеста вышли более миллиона граждан.

Протестующие требуют социальных реформ. Так, октябрьские протесты стали одними из крупнейших в истории Чили, пишет DW.

Автор: REUTERS Инцидентов во время акции протеста не зафиксировали.

В Сантьяго протестующие у здания правительства призвали президента Себастьяна Пиньера подать в отставку. Инцидентов во время акции не зафиксировали.

Масштабные протесты прошли и в других городах страны.

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo💪 #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 25, 2019

В Чили протесты продолжаются в течение недели. Связанные с повышением стоимости проезда в общественном транспорте. В часы пик цена проездных билетов метро возросло с 800 до 830 песо ($1,17). Сначала акции протеста были мирными. Однако 18 октября демонстранты разгромили несколько станций метрополитена в Сантьяго. Начали поджигать автобусы и здания.