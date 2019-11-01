След России в беспорядках в Чили заметил Госдеп США

"Российский след" заметил Госдеп в беспорядках в Чили. Фото: golos.ua

Государственный департамент США обнародовал заявление, что в массовых беспорядках в Чили заметили признаки активности России.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщило Громадське.

По мнению американских чиновников, для расшатывания ситуации и провокации к беспорядкам была задействована российская "фабрика троллей". Таким образом, через соцсети влияли на общественное мнение и ситуацию.

Высший чиновник Государственного департамента заявил, что тролли в социальных медиа писали провокационные заявления о неравенстве и растущие расходы на жизнь. В департаменте заметили "признаки активности России в поддержку отрицательного результата обсуждения".

Чиновник подчеркнул, что иностранное вмешательство - не единственная причина беспорядков, но одновременно отметил, что Россия "стремилась усилить разногласия, разжечь конфликт и помешать проведению демократических выборов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Трампа по России дал показания в Конгрессе США

Массовые беспорядки в Чили начались после решения властей повысить цену на проезд в метро в столице государства Сантьяго. Решение отменил президент, но волнения не только прекратились, а вместо распространились на другие города.

Среди требований протестующих - отставка президента Себастьяна Пиньера и проведения экономических реформ.

С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета, так называемого закона о "суверенном Рунете".