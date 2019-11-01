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пятница, 01 ноября 2019 11:49

Интернет в России сегодня стал "суверенным"

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Интернет в России сегодня стал &quot;суверенным&quot;
Это может привести к тотальной цензуре. Фото: "Радио Свобода".

С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета, так называемого закона о "суверенном Рунете".

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленое контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею. Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государство пока не утвердило, передает "Радио Свобода".

Согласно официальным данным, затраты на реализацию закона должны составить более 30 млрд рублей (12 млрд грн). По мнению некоторых провайдеров, анализировать весь трафик не сможет сейчас никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

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Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете.

"Этот закон показывает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации", - заявил Кристиан Мир, исполнительный директор филиала "Репортеров без границ" в Германии.

Закон о "суверенном Рунете" президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Авторы документа заявляли, что он был подготовлен "с учетом агрессивного характера одобренной в сентябре 2018 Стратегии национальной кибербезопасности США".

Корпорация Microsoft обнаружила атаку хакеров, связанных с российскими властями, на антидопинговые организации по всему миру.

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Дата
01
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