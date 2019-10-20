В Чили против митингующих выехали танки - повысили цены на проезд

Войска патрулируют улицы чилийской столицы Сантьяго. Фото: Reuters

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице Сантьяго из-за беспорядков, погромов и поджогов. Войска патрулируют улицы чилийской столицы, сообщает Euronews. Центральная магистраль перекрыта танками, чтобы не допустить новых столкновений.

Этому предшествовали массовые акции протеста из-за роста цен на проезд в общественном транспорте.

Протесты начались несколько дней назад в форме массовых "прыжков через турникеты", так студенты выразили свое недовольство вторым за этот год повышением цен.

В часы пик цена проездных билетов достигает 830 чилийских песо - $ 1,17, примерно 29 гривен 25 копеек - вместо прежней цены $1,13, 28 гривен 25 копеек. Зарплата многих чилийцев не достигает $ 770 в месяц.

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Мэр Сантьяго заявил, что город переживает беспрецедентную ситуацию, которая уже привела к потерям на сумму $ 1,4 млрд. Мэр попросил президента страны принять меры для обеспечения "порядка и безопасности".

В Барселоне и Жироне, Испания, продолжаются противостояния с полицией. Митингующие протестуют против приговора лидерам движения за независимость Каталонии.