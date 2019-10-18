В Барселоне возникли массовые протесты - фото, видео

Фото: El Pais.

В Барселоне, столице Каталонии, с 14 октября протестуют местные. С каждым днем ​​на улице города выходит все больше недовольных.

Массовые протесты возникли после того, как 14 октября по решению Верховного суда Испании посадили 12 каталонских политиков, которые еще в 2017 году организовали нелегальный референдум за независимость Каталонии, написали в Укринформ. Первым заблокировали аэропорт, пишет испанское издание El Prat

Если сначала планировали мирную акцию, то впоследствии возникли беспорядки.

Протестующие радикалы перекрыли улицы, подожгли мусор. Разбили витрины одного из банков, подожгли стулья уличного кафе.

Испанское правительство, в свою очередь, направил 4 группы спецподразделений национальной полиции, чтобы та обеспечила порядок во время простеста.

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