Зеленская и alyona alyona - назвали ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины

Елена Зеленская попала в список самых влиятельных женщин Украины. Фото: uk.wikipedia.org

Украинский журнал "Фокус" обнародовал ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".

Полный топ-лист можно найти на официальном сайте издания "Фокус".

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В этом году в списке 59 новых имен. Из новичков в рейтинг попали первая леди Украины Елена Зеленская и реперка alyona alyona (Алена Савраненко).

Авторы рейтинга решили отказаться от размещения участниц по местам от 1 до 100. На этот раз создали категории: Стратеги, Кумиры, Лидеры, Руководители, Мастера те Бизнесвумен.

Вчисле новых участников оказались министр образования и науки Украины Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, теннисистка Дарья Снигур. Среди представительниц СМИ - телеведущая Янина Соколова, основательница издание "Украинская правда" Алена Притула, шеф-редактор интернет-издания Lb.ua Соня Кошкина, главный редактор газеты "Зеркало недели. Украина" Юлия Мостовая и генеральный продюсер телеканала Zik Наталья Влащенко.

Рейтинг самых влиятельных женщин Украины журнал публикует с 2006 года. Отбор участников ежегодно проводится редакцией с учетом результатов экспертного опроса.Номинантов оценивают по пяти критериям: влияние на государственные решения, влияния на общественное мнение, бизнес-влияния, личной популярности и родственные связи.

В этом году традиционно создали список самых влиятельных женщин мира. Рейтинг женщин, которые вдохновляют, обнародовало издание BBC.