Женщина выгуляла мужа на поводке, пытаясь обойти карантинные ограничения

Женщина выгуляла мужа на поводке. Фото: poisk-druga

В Квебеке, Канада, из-за карантина людям можно выходить на улицу только по уважительной причине, например, чтобы выгулять собаку. Одна из семей решила обойти карантин необычным способом.

Подробностями поделилось издание Insider.

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Женщина выгуливала своего мужа на поводке и делала вид, что он собака. Около 21.00 ее встретили полицейские.

По словам женщины, она не нарушала правил, ведь вышла на прогулку после 8 часов вечера в пределах 1 км от дома.

Несмотря на то, что мужчина был на поводке, семью оштрафовали на $ 1,5 тыс. Платить супруги отказались.

С начала усиленного карантина обнаружили более 1,5 тыс. заведений, нарушивших ограничения.