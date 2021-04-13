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вторник, 13 апреля 2021 12:45

Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
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Сара Саббат сделала тату на глазах и едва не потеряла зрение.
Фото: @sarahsabbath
Сара Саббат сделала тату на глазах и едва не потеряла зрение.
Сара Саббат сделала тату на глазах и едва не потеряла зрение.
Сара Саббат сделала тату на глазах и едва не потеряла зрение.
Сара Саббат сделала тату на глазах и едва не потеряла зрение.

В штате Техас, США, модель 26-летняя Сара Саббат сделала татуировку на глазах и едва не ослепла.

Подробностями поделилось издание Daily Star.

Девушка временно потеряла зрение, потому что тату-мастер во время сеанса использовал много чернил и мало физиологического раствора.

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"Мне было трудно что-либо делать. Не могла смотреть телевизор, не могла находиться в ярко освещенных помещениях и на улице при дневном свете. Я была расстроена. Недавно сходила к окулисту и купила капли для глаз. Сейчас мне лучше, но вижу я до сих пор очень плохо", - призналась Саббат.

По ее словам, она все равно не жалеет о решении сделать тату на глазах.

"С татуировками на глазах я чувствую себя намного привлекательнее. Несмотря на то, что это негативно повлияло на мое здоровье, я рада новой внешности. Всегда хотела быть покрытой татуировками с ног до головы", - подчеркнула она.

Житель Бразилии 41-летний Рико Ледесма помешан на татуировках. Он покрыл 85% тела рисунками и вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги "Властелин колец".

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