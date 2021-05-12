Застрелили более 40 участников акций протеста против увеличения налогов

Акция памяти Лукаса Вилья / CNN

Колумбийский студенческий активист Лукас Вилья умер в понедельник вечером, почти через неделю после того, как в него выстрелили восемь раз во время мирной акции.

Его семья и власти также подтвердили смерть. Погибший был одним из трех студентов, застреленных неизвестными боевиками на мотоциклах во время акции вечером 5 мая в городе Перейра, в центральной Колумбии. Смерть возмутила колумбийцев, поскольку Вилья был известной публичной фигурой. Об этом пишет CNN.

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"Поддерживаю семью Вилья и с глубокой скорбью принимаю известие о смерти. Повторяю то, что говорил раньше его отцу Маурисьйо - это дает нам возможность собраться вместе и отбросить насилие. Ответственным за смерть желаю всей силы закона", - написал в Twitter президент Иван Дуке Маркес.

Правительство предлагает вознаграждение в размере $27 тыс. в обмен на любую информацию для задержания виновных в убийствах, написал министр обороны страны Диего Молано.

Колумбийцы вышли на улицы 28 апреля с мирным протестом из-за предложенной налоговой реформы президента Дуке. Глава государства пояснил необходимость увеличения налогов продолжениям социальных программ. Из-за акций протеста власти отменили реформу, но демонстрации продолжаются в ответ на жесткую реакцию правоохранительных органов.

Жестокость полиции не только не останавливает протесты, но и побуждает к новым. Участники теперь призывают к независимому международному расследованию смертей.

За отчетом омбудсмена по правам человека Колумбии, с 28 апреля в протестах погибли 42 человека. В частности, 1 полицейский. Колумбийские и американские правозащитники считают, что количество погибших - больше 45 Также 849 полицейских ранены, 647 человек арестованы, изъято 378 единиц огнестрельного оружия и 72 взрывных устройства.