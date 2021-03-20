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суббота, 20 марта 2021 14:06

Запустят дронов, которые вызывают дождь и контролируют погоду

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Запустят дронов, которые вызывают дождь и контролируют погоду
В ОАЭ запустят дронов, которые будут контролировать осадки. Фото: GETTY IMAGES

Объединенные Арабские Эмираты хотят запустить дроны, которые будут летать в облаках и поражать их электрическими зарядами.

Это должно помочь вызвать осадки, пишет BBC.

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В ОАЭ из-за сухого климата возникают проблемы с грунтовыми водами. Уровня осадков не хватает, поэтому правительство пытается помочь вызвать дождь.

В 2017 году власти выделили $15 млн на 9 различных проектов по увеличению количества осадков.

Специальные дроны имеют ионизирущие установки на борту. Электрические заряды должны стимулировать молекулы воды объединяться в большие капли и падать в виде осадков.

В китайском городе Тяньцзинь произошло световое шоу беспилотных летательных аппаратов.

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