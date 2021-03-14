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воскресенье, 14 марта 2021 19:40

За выходные погибли 18 демонстрантов

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За выходные погибли 18 демонстрантов
В Мьянме продолжаются протесты против военных, захвативших власть. Фото: Reuters

В Мьянме за 13 и 14 марта погибли минимум 18 демонстрантов.

5 человек погибли во время протестов воскресенье и еще 13 - в субботу, сообщает Deutsche Welle.

Свергнутое правительство страны выступило с обращением к населению в Facebook.

Председатель верхней палаты парламента Мьянмы Ман Вин Кхайн Тан пообещал создать законодательную базу, чтобы люди получили право защищать себя.

"Сегодня Мьянма переживает самый мрачный момент своей истории, но рассвет уже скоро", - заявил он.

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Ман Вин Кхайн Тан сейчас скрывается от военных.

Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме. В результате погибли не менее 10 человек. Воскресенье, 28 февраля, стало самым кровавым днем ​​с начала митингов против государственного переворота в Мьянме. Случаи смерти в зафиксировали в городах Янгоне, Давэй и Мандалае. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и боевые патроны.

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14
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