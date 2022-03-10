Western Union выходит с рынка России и Беларуси

Western Union останавливает работу в России и Белоруссии. Фото: ukrinform

Международная система срочных денежных переводов наличными Western Union останавливает работу в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Еще до этого компания сообщала, что осуждает нападение России на Украину и будет помогать украинцам финансово. Об уходе с российского и белорусского рынка сообщили на официальном сайте.

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Также ранее Western Union упразднила плату за переводы в Украину. Бесплатные услуги для украинцев и отмена платы были и от таких международных систем перевода, как MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.