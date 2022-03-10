Карма. Россияне обстреляли украинский завод Coca-Cola

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Завод Coca-Cola в Киевской области попал под обстрел российских оккупационных войск. Пострадали строения и оборудование. Информации о раненых нет.

Об этом говорится в Telegram канале советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"У Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Повредили когенерационную установку - комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", - отметил он.

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Ранее, когда мировые бренды начали массово покидать российский рынок из-за вторжения и ведения агрессивных боевых действий против Украины, Coca-Cola молчала. В ответ на это торговые сети начали изымать продукцию бренда с прилавков.

Впоследствии Coca-Cola сообщила, что идет с российского рынка в результате войны против Украины.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.