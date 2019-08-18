Взрыв на свадьбе: известно, кто устроил теракт

За взрыв на свадьбе в Кабуле взяла на себя ответственность ИДИЛ. Фото - REUTERS

За взрыв на свадьбе в Кабуле, где погибли 63 человека, ответственность взяла террористическая группа "Исламское государство".

В сообщениях, распространенных "ИД" указано, что целью нападений были "еретики".

Взрыв устроил пакистанский боец ИДИЛ. Смертник взорвал бомбу возле сцены, где играли музыканты. По данным властей, среди погибших есть женщины и дети. Умерших уже начали хоронить.

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Всего на свадьбу были приглашены 1200 гостей. Сообщается, что жених в момент взрыва был в другой комнате. Выжила также невеста. Из-за гибели друзей и родных она находится в шоковом состоянии.

Во время теракта на свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле погибли по меньшей мере 63 человека. Более 180 человек получили ранения. Взрыв произошел 17 августа около 22:40 по местному времени в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами.