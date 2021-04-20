Вышел на экраны сериал "Уокер - техасский рейнджер"

Реклама сериала "Уокер: техасский рейнджер" / Wikipedia

21 апреля 1993-го на американском телеканале CBS начался показ сериала "Уокер: техасский рейнджер" с актером Чаком Норрисом в главной роли.

В центре истории - жизнь и работа техасского рейнджера Корделла Уокера, в роли которого Чак Норрис. Трансляция первого сезона началась весной 1993-го. Следующие 200 серий выходили в эфир канала до 19 мая 2001. Сериал транслировали более чем в 100 странах. Он послужил основой для дальнейшего полнометражного фильма "Крутой Уокер: испытание огнем".

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Сериал известен своими моральными ценностями, а также тем, что основным оружием стражей порядка были боевые искусства. Он получил культовый статус и многократно транслировался повторно.

В 1999-м, по его мотивам, вышло несколько книг, авторства Джеймс Ризонер. В 2019-м объявили, что компания CBS разрабатывает перезагрузки сериала "Уокер" с уроженцем Техаса в главной роли - актером Джаредом Падалеки. Премьера нового "Уокера" в США состоялась 21 января 2021-го.