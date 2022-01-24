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понедельник, 24 января 2022 16:06

"Выбор без выбора": президентом ПАСЕ стал пророссийский политик

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24 января президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя Нидерландов Тини Кокса.

Результаты голосования объявили в понедельник в рамках зимней сессии в Страсбурге, передает Gazeta.ua.

В голосовании приняли участие 249 членов ПАСЕ. Недействительными признали пять бюллетеней. Для победы необходимо было набрать не менее 123 голосов.

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За пост также соревновалась руководитель Постоянной делегации Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева. Она не набрала достаточное количество голосов. "За" кандидатуру Кокса проголосовали 164 члена ПАСЕ, а "за" Мезенцеву - 80.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко назвал 80 голосов за украинку - достойным результатом.

Автор: t.me/oleksiihoncharenko/9882
 

Ранее президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы был представитель Бельгии Хендрик Дамс. Его избрали 27 января 2020 года.

Первая сессия ПАСЕ в 2022 году проходит 24-28 января в гибридном формате.

В осенней сессии 2021 года в Страсбурге российская делегация отказалась участвовать. Все потому, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

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