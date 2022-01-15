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суббота, 15 января 2022 19:47

В США рассказали о 18 сценариях, которые сделают "очень больно" России

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В США рассказали о 18 сценариях, которые сделают &quot;очень больно&quot; России
Заместитель госсекретаря США надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на границе Украины. Фото: Reuters

В США подготовили 18 планов действий в случае, если Россия начнет новое вторжение в Украину.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.

Виктория Нуланд не рассказала подробностей этих сценариев, но добавила, что действия США могут причинить "очень острую боль" РФ в случае нападения на Украину.

"Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-то (агрессивный) шаг", — сказала она.

Но Нуланд добавила, что надеется на дипломатическое урегулирование конфликта.

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"Мы считаем, что можем снизить напряженность и достичь определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", - рассказала заместитель госсекретаря.

Нуланд уточнила, что на нынешнем этапе США и Россия после переговоров просто "услышали друг друга". По ее словам, для достижения любых соглашений сторонам нужно больше времени. Но подчеркнула, что все будет зависеть от того, каким путем решит идти РФ по отношению к Украине.

Сенатор США Марко Рубио представил законопроект о введении жестких персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина и остального руководства РФ, если российские войска продолжат вторжение в Украину.

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