Кремль отреагировал на 18 сценариев США, которые "причинят боль" РФ в случае вторжения в Украину

В Кремле заявили о "различных сценариях" по Украине. Фото: pixabay.com

У президента России Владимира Путина прокомментировали заявление замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд о 18 сценариях действий Вашингтона в случае нападения России на Украину.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва рассматривает "свои сценарии" дальнейших действий, но их меньше, передает ТАСС.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Мы знаем от уважаемой Нуланда, что США имеют 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии изучаем. Считаем, что на самом деле их должно быть значительно меньше, ведь формулировка вопроса предельно корректная у нас...", - сказал Песков.

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Добавил, что в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложным не является".

"Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - отметил Песков.

На прошлой неделе Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев на случай возможного вторжения РФ в Украину. Нуланд не рассказала подробностей этих сценариев, но добавила, что действия США могут причинить "очень острую боль" РФ в случае нападения на Украину. Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.