МИД отреагировало на запрет выступлений Гончаренко в ПАСЕ

МИД осудило решение ПАСЕ лишить Гончаренко права голоса. Фото: скриншот УНИАН

МИД осудил санкции, наложенные Парламентской ассамблеей Совета Европы на члена украинской делегации, нардепа Алексея Гончаренко.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел Украины выражает поддержку украинской делегации в ПАСЕ и осуждает дискриминационное отношение к одному из ее членов", - отметил Николенко для "Радио Свобода".

По его словам, решение регламентного комитета ПАСЕ диссонирует с "вызывающим поведением делегации РФ, которая сводит свое участие в ассамблее исключительно к прикрытию и оправданию агрессивных действий российского руководства против стран-соседей".

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"ПАСЕ играет ту важную роль, которой ее наделили отцы-основатели. Прежде всего это касается эффективной защиты верховенство права, прав человека и демократии во всех государствах-членах Совета Европы. Лидерство организации особенно необходимо для противодействия противоправным действиям России, которая развязала вооруженную агрессию в центре Европы и оказывает массовые нарушения прав человека на оккупированных ею территориях Украины, Грузии и Молдовы", - добавил Николенко.

27 апреля Алексей Гончаренко сообщил, что комитет ПАСЕ на три месяца запретил ему брать слово во время заседаний. Причина - донос председателя российской делегации Петра Толстого касательно ситуации на зимней сессии.