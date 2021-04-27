Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России

На Гончаренко пожаловался глава делегации РФ Петр Толстой. Фото: УНИАН

Народному депутату, члену украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексею Гончаренко на три месяца запретили брать слово во время заседаний.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации (Петра. - Gazeta.ua) Толстого через ситуацию на зимней сессии", - написал Гончаренко.

Он напомнил, что тогда назвал Толстого "антисемитом, украинофобом и негодяем".

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"Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - добавил Гончаренко.

После этого, утверждает нардеп, глава российской делегации в ПАСЕ пожаловался на него, "написав донос". В нем заявил, что Гончаренко "оскорбил его аж два раза". Накануне же во время зимней сессии ПАСЕ в эфире пропагандистской программы "60 минут" Толстой называл Украину "фейковым государством".

19 апреля в Страсбурге началась весенняя сессия ПАСЕ, которая продолжалась до 22 апреля. 20 апреля Александр Гончаренко попросил Меркель ответить на вопрос, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина. В тот же день нардеп во время выступления развернул флаг украинского военного с дырками от российских пуль. Президент Ассамблеи Хендрик Дэмс несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешается в ПАСЕ.

Рассмотрение жалобы от Дэмса из-за флага Украины и вопрос Меркель перенесли на начало июня.