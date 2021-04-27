Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 45
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1368
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 369
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1872
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 756
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 432
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1278
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2808
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2709
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Просмотров: 45
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 1368
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 432
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1017
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 17:21

Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России

  Комментировать
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
На Гончаренко пожаловался глава делегации РФ Петр Толстой. Фото: УНИАН

Народному депутату, члену украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексею Гончаренко на три месяца запретили брать слово во время заседаний.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации (Петра. - Gazeta.ua) Толстого через ситуацию на зимней сессии", - написал Гончаренко.

Он напомнил, что тогда назвал Толстого "антисемитом, украинофобом и негодяем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп из ОПЗЖ Бойко отказался называть Путина убийцей

"Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - добавил Гончаренко.

После этого, утверждает нардеп, глава российской делегации в ПАСЕ пожаловался на него, "написав донос". В нем заявил, что Гончаренко "оскорбил его аж два раза". Накануне же во время зимней сессии ПАСЕ в эфире пропагандистской программы "60 минут" Толстой называл Украину "фейковым государством".

19 апреля в Страсбурге началась весенняя сессия ПАСЕ, которая продолжалась до 22 апреля. 20 апреля Александр Гончаренко попросил Меркель ответить на вопрос, считает ли она убийцей президента России Владимира Путина. В тот же день нардеп во время выступления развернул флаг украинского военного с дырками от российских пуль. Президент Ассамблеи Хендрик Дэмс несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешается в ПАСЕ.
Рассмотрение жалобы от Дэмса из-за флага Украины и вопрос Меркель перенесли на начало июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

В Раде произошла измена

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 18522
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 16479
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 12375
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5562
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 5319
Политика
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде Просмотров: 27
100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента
100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента Просмотров: 153
Руководители "слуг" в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ "валят" рейтинг партии - Голобуцкий
Руководители "слуг" в Харькове Сушко и Слюсарев вместе Райниным из ОПЗЖ "валят" рейтинг партии - Голобуцкий Просмотров: 135
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
 1 Просмотров: 180
Украина высылает российского консула
Украина высылает российского консула Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
2
В Украине вводят годовой тариф на газ: цена снова выросла
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 6793
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть