"Все годы он был моей опорой" - показали трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II

Королевская семья показала давнее фото принца Филиппа и Елизаветы II. Фото: REUTERS

Королевская семья показала фотографию, что сделали 5 лет назад в честь дней рождений Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа. Тогда королеве исполнилось 90, а принцу - 95.

Под фото написали часть речи Елизаветы II по случаю золотой свадьбы в 1997 году. Ее посвятила своему мужу.

"Все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже сами того не знаем, но он его и не признает", - сказала тогда королева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть Филиппа. Стало известно, приедет ли принц Гарри на похороны деда

Также в семье монархов добавили: "На коронации королевы в 1953 году герцог Эдинбургский поклялся "служить жизнью и здоровьем" Ее Величеству. Герцог был преданным мужем почти 70 лет, от объявления Ее Величества королевой в 1952 до его смерти".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

В пятницу, 9 апреля, на 100-м году скончался принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II. Принц Филипп был потомком королевских семей нескольких стран. Потомок знатного немецкого рода Баттенберг, Филипп был правнуком датского короля Кристиана IX и внуком греческого монарха Георга I. Поэтому при рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского и мог бы претендовать на престолы обеих стран. Впервые принц встретил свою будущую жену Елизавету, когда той было 8 лет. 20 ноября 1947 года они поженились.