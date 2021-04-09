Кем был принц Филипп и почему брак с королевой Елизаветой II войдет в историю

Фото: RoyalFamily

В пятницу, 9 апреля, на 100-м году жизни скончался принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II.

Gazeta.ua расскажет, почему герцог Эдинбургский войдет в историю.

Принц Филипп был потомком королевских семей нескольких стран. Потомок знатного немецкого рода Баттенберг, Филипп был правнуком датского короля Кристиана IX и внуком греческого монарха Георга I. Поэтому при рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского и мог бы претендовать на престолы обеих стран.

Впервые принц встретил свою будущую жену Елизавету, когда той было 8 лет. 20 ноября 1947 года они поженились.

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Ради Елизаветы он отказался он своей родословной и стал натурализованным британским подданным. Кроме того, Филиппу пришлось поменять веру. Сначала крещенный в Греческой православной церкви, Филипп официально принял англиканскую церковь, хотя и так всю жизнь был ее прихожанином.

Королевский брак установил несколько мировых рекордов. Филипп и Елизавета стали самыми старшими супругами. Также союз стал самым длинным королевским браком за все время существования монархии.

Филиппа весь мир признал опорой королевы. Под его опекой было около 800 организаций.

Также он был опытным пилотом и совершил несколько кругосветных путешествий.

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа 9 апреля.