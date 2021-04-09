Смерть Филиппа. Стало известно, приедет ли принц Гарри на похороны деда

Принц Гарри и принц Филипп на матче по регби, 31 октября 2015 года. Фото: marieclaire.ru

Герцог Сассекский Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны своего деда принца Филиппа.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться на родину и побыть с родными в это трудное время", сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в окружении королевской семьи.

В то же время приезд в Британию его жены Меган Маркл остается под вопросом.

"Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", - подытожил собеседник.

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Похороны герцога Филиппа не будут государственными, его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. Мужу королевы Елизаветы летом 2021 исполнилось бы 100 лет. Но он был против того, чтобы праздновать день рождения и заявлял, что уже и так "разваливается".