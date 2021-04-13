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вторник, 13 апреля 2021 16:39

Впервые за 170 лет главной редакторкой Reuters станет женщина

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Впервые за 170 лет главной редакторкой Reuters станет женщина
Алессандра Галлони стала первой женщиной главной редакторкой в издании Reuters. Фото: Reuters

Всемирное информационное агентство Reuters впервые за 170 лет существования возглавит женщина. Главным редактором издания станет итальянка 47-летняя Алессандра Галлони.

Об этом сообщили в Reuters.

До этого женщина была одним из топ-менеджеров агентства и имела должность Global News Editor - курировала корреспондентов в 200 пунктах по всему миру.

"Для меня большая честь руководить отделом новостей мирового уровня, заполненным талантливыми, целеустремленными и вдохновляющими журналистами", - прокомментировала Галлони.

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До этого 10 лет главным редактором был Стивен Адлер. Под его руководством журналисты агентства получили сотни журналистских наград, в том числе 7 Пулитцеровских премий - самая престижная премия в этой области.

Информационное агентство Reuters с 2008 года входит в масштабной корпорации Thomson Reuters и обеспечивает около 10% общей прибыли.

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