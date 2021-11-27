Впервые в истории МИД Германии возглавит женщина. Она критикует Россию и категорически против "Северного потока-2"

МИД Германии возглавит Анналена Бербок. Фото: DW

Министерство иностранных дел Германии впервые в истории возглавит женщина – одна из лидеров "зеленых" Анналена Бербок.

"Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В твоем лице МИД будет впервые возглавлять женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого! Представлять Германию в мире – честь и вызов одновременно", – в Twitter написал нынешний глава МИД Гайко Маас.

"Зеленые" занимают довольно жесткую позицию по отношению к России — они отмечают, что все больше превращается в авторитарное государство. Отмечают, что ослабление санкций против России возможно только после выполнения определенных условий, при необходимости можно и ужесточить санкции.

Сама Бербок активно критикует "Северный поток — 2" и считает, что этот проект должен быть заблокирован.

Но "зеленые" являются пацифистской партией, поэтому Бербок отмечала, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории продолжается конфликт с Россией. Что касается вступления в ЕС, то здесь зеленые отмечают, что для стран Восточного партнерства должен быть открытым путь к евроинтеграции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд

На парламентских выборах в Германии победила Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% - 196 мест. Три партии в Германии презентовали коалиционное соглашение в нем упомянули Украину в контексте вооруженного конфликта с Россией и ее стремлений к членству в ЕС.