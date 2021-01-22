Впервые поступило в продажу пиво в банках

Первое баночное пиво / Krueger Brewing

24 января 1935-го впервые в мире в продажу поступило пиво в банках. В сотрудничестве с фирмой по изготовлению банок American Can Company пивоварня Gottfried Krueger Brewing Company доставила 2000 банок пива Krueger's Finest Beer и Krueger's Cream Ale в магазин в городе Ричмонд. 91% пиволюбов пивоварни одобрили консервированное пиво, что побудило компании в Америке и по миру дать зеленый свет дальнейшему внедрению пива в банках.

К концу XIX века банки сыграли важную роль в массовой консервации пищи, но только в 1909-м American Can Company сделала первую попытку налить пиво в банки. Она оказалась безуспешной. Затем был "сухой закон" в США.

Наконец, в 1933-м, после двух лет исследований, компания American Can Company разработала банку со специальным покрытием, предотвращающим химическую реакцию газированного пива с банкой.

Концепция консервированного пива оказалась сложной для продаж, но пивоварня Krueger преодолела первоначальные оговорки и стала первой, которая начала продавать консервированное пиво.

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Результат был ошеломляющий. В течение трех месяцев более 80% дистрибьюторов страны взялись продавать пиво Krueger в банках, а пивоварня заняла большую часть пивного рынка. Вскоре конкуренты взяли пример, и к концу 1935-го было произведено и продано более 200 млн банок пива.

Банки легче складывать, они прочнее, легче и требуют меньше времени для охлаждения. В результате их популярность росла в течение 1930-х, а потом еще больше во время Второй мировой войны, когда американские пивовары отправили миллионы банок пива солдатам за границу.

Сегодня пиво в жестяных банках составляет половину пивоваренной промышленности США с оборотом $20 млрд.