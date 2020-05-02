Впервые написали о лохнесском чудовище

На озеро весь год приезжают туристы ФОТО: history.com

Шотландская газета Inverness Courier написала, что пара местных жителей видела огромное чудовище на озере Лох-Несс 2 мая 1933-го.

Сообщение стало сенсацией в стране. Из Лондона приезжали журналисты. Цирк предлагал вознаграждение 20 тыс. фунтов за поимку животного.

12 ноября местный Фоерс Хью Грей сфотографировал существо с длинной шеей. В прессе его назвали Несси. Еще одна пара заявила, что видела животное на земле.

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В 1960-х несколько университетов отправляли исследователей с гидролокаторами к озеру. Ничего конкретного не нашли, но все признавали, что сонары показывают какой-то большой движущийся объект под водой. В 1975-м одна из экспедиций соединила гидролокатор с подводной фотографией. Получили изображение чего-то похожего на гигантский плавник подводной животного.

В 1994-х выяснили, что фото 1933 года было розыгрышем. Исследования на время прекратились.

В США в возрасте 87 лет умер Роберт Райнс. Он прославился как один из создателей современных радаров и Sonar, а также как убежденный сторонник существования лохнесского чудовища.