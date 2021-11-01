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понедельник, 01 ноября 2021 14:30

Возводят самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере
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В городе Остин в американском штате Техас планируют создать самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере.

Первые дома планируют заложить в начале следующего года, сообщает компания ICON. Проект реализуют совместно со строительной компанией Lennar и архитектурной фирмой BIG-Bjarke Ingels Group.

"Недостаток рабочей силы и материалов — два основных фактора, которые делают мечту о доме недосягаемой для многих семей", - заявил президент Lennar Эрик Федер.

Точное местоположение стройплощадки не разглашают. ICON утверждает, что ее строительная система Vulcan может поставлять дома и конструкции площадью почти до 280 кв. м. Такое жилье прослужит столько же или даже дольше, чем стандартные дома из бетонных блоков.

Фото: iconbuild.com

Также в ICON убеждают, что их дома спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия. Они значительно снижают влияние стихийных бедствий и быстро печатаются.

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В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост. Его установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал, он будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. Это первый в мире 3D-печатный мост, полностью изготовленный из нержавеющей стали. Сооружение временное, уже через два года его заменят на привычный мост, который сейчас находится на реставрации.

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