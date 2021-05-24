Воры ограбили замок на $1,4млн

Замок Арундел, который ограбили / Daily Mirror

Из замка Арундел в Англии грабители украли артефактов на сумму более $1,4 млн.

В частности, воры украли золотые четки, которые королева Шотландии Мария I Стюарт держала в руках во время своей казни в 1587 году. Об этом пишет Daily Star.

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Полиция считает, что сожженный неподалеку внедорожник мог принадлежать грабителям. Его заметили в пятницу поздно вечером.

Тревогу в замке поднял персонал, заметивший кражу со взломом. Полиция прибыла на место преступления в течение нескольких минут после того, как обнаружили, исчезновение ценных документов, золотых и серебряных артефактов. Украли, в частности, чаши для коронации.

"Украденные предметы имеют значительную денежную ценность, но они также являются уникальными артефактами и имеют неизмеримо больше и бесценное историческое значение. Поэтому призываем всех, у кого есть информация, обратиться в полицию, чтобы помочь вернуть эти сокровища туда, где им место", - сказал один из смотрителей замка.

Полиция выясняет детали ограбления и то, причастен сожжен внедорожник к ограблению. Также правоохранители ищут, или кто-то не попытается продать ценные артефакты.

Замок Арундел построили в 1067 году, но был полностью перестроен между 1870-ми и 1890-ми. Его готический стиль считается одним из лучших образцов викторианской архитектуры в Англии.