Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете

19-летняя Зара Резерфорд из Бельгии 20 января стала самой молодой женщиной, которой удалось самостоятельно совершить кругосветное путешествие.

На легкомоторном самолете за пять месяцев она самостоятельно облетела вокруг планеты, пишет The Guardian.

"Резерфорд пролетела более 55 тысяч километров, посетила пять континентов и более 50 стран, установив новый рекорд. Кругосветное путешествие далось бельгийке непросто. Грозы, ураганы и даже землетрясения случались на ее пути. Она отправилась в кругосветное путешествие 18 августа 2021-го", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Путешествие длилось 155 дней. Для полета девушка использовала свой двухместный самолет Shark Aero. Это один из самых быстрых легких самолетов в мире, который может разгоняться до 300 км/ч.

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Уже на подлете к Гренландии она потеряла радиосвязь и едва не оказалась в холодном море, не сразу поняв, где ей можно приземлиться. Резерфорд пережила землетрясение в Мексике 8 сентября и видела воочию пожар в Калифорнии.

Четкий план действий девушке пришлось корректировать прямо в небе. Путешественницу ждали морозы, ее самолет чуть не упал из-за обледенения в России.

Девушка должна была пролетать над Индонезией прямо во время мощного извержения вулкана. К счастью, из-за задержек она не попала в опасность. Несмотря на все это Резерфорд встретила много новых друзей и воплотила в жизнь свою мечту - облетела планету на маленьком самолете.

Пловчиха из Торонто 16-летняя Мэрилин Белл 9 сентября 1954 года стала первым человеком, который переплыл озеро Онтарио, преодолев за 20 ч. 59 мин. расстояние длиной 32 мили, а это 52 км. За это Канадская национальная выставка выплатила ей приз - $10 тыс.