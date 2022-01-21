Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 10089
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 747
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1782
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 1314
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1836
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2079
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1935
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1611
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 549
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 702
Фото
Все фото
9
6
4
5
8
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 342
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4698
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1935
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5058
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 153
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 04:37

Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
9

  Комментировать

19-летняя Зара Резерфорд из Бельгии 20 января стала самой молодой женщиной, которой удалось самостоятельно совершить кругосветное путешествие.

На легкомоторном самолете за пять месяцев она самостоятельно облетела вокруг планеты, пишет The Guardian.

"Резерфорд пролетела более 55 тысяч километров, посетила пять континентов и более 50 стран, установив новый рекорд. Кругосветное путешествие далось бельгийке непросто. Грозы, ураганы и даже землетрясения случались на ее пути. Она отправилась в кругосветное путешествие 18 августа 2021-го", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Путешествие длилось 155 дней. Для полета девушка использовала свой двухместный самолет Shark Aero. Это один из самых быстрых легких самолетов в мире, который может разгоняться до 300 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Уже на подлете к Гренландии она потеряла радиосвязь и едва не оказалась в холодном море, не сразу поняв, где ей можно приземлиться. Резерфорд пережила землетрясение в Мексике 8 сентября и видела воочию пожар в Калифорнии.

Четкий план действий девушке пришлось корректировать прямо в небе. Путешественницу ждали морозы, ее самолет чуть не упал из-за обледенения в России.

Девушка должна была пролетать над Индонезией прямо во время мощного извержения вулкана. К счастью, из-за задержек она не попала в опасность. Несмотря на все это Резерфорд встретила много новых друзей и воплотила в жизнь свою мечту - облетела планету на маленьком самолете.

Пловчиха из Торонто 16-летняя Мэрилин Белл 9 сентября 1954 года стала первым человеком, который переплыл озеро Онтарио, преодолев за 20 ч. 59 мин. расстояние длиной 32 мили, а это 52 км. За это Канадская национальная выставка выплатила ей приз - $10 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Озвучили версию гибели и Юрия Гагарина
Озвучили версию гибели и Юрия Гагарина 1 Просмотров: 2079
Впервые спутник облетел Месяц
Впервые спутник облетел Месяц Просмотров: 180
Журналист отправился в кругосветное путешествие на велосипеде
Журналист отправился в кругосветное путешествие на велосипеде Просмотров: 270
Пират открыл путь в Гренландию
Пират открыл путь в Гренландию Просмотров: 261
Сейчас вы читаете новость «Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 12834
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 10080
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 15 Просмотров: 9595
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
12
 Просмотров: 8937
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о &quot;своих принципах&quot;
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
 Просмотров: 7425
Мир
Германия не разрешает Эстонии передать Украине гаубицы - СМИ
Германия не разрешает Эстонии передать Украине гаубицы - СМИ Просмотров: 279
Чехия готова поддержать санкции против России
Чехия готова поддержать санкции против России Просмотров: 63
В США объяснили, почему планируют эвакуацию из Украины своих граждан
В США объяснили, почему планируют эвакуацию из Украины своих граждан Просмотров: 324
Бизнесмена Фрумана, искавшего компромат на Байдена, посадили в тюрьму
Бизнесмена Фрумана, искавшего компромат на Байдена, посадили в тюрьму Просмотров: 432
В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети
В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети Просмотров: 684
Больше всего комментируют
15
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
Киевсовет призвал президента, ВР и генпрокурора прекратить политические преследования: "Не раскалывайте общество!"
2
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в НАТО
2
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
Голосов: 130
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть