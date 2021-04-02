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пятница, 02 апреля 2021 10:56

Впервые спутник облетел Месяц

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Впервые спутник облетел Месяц
Впервые спутник облетел Месяц фото: izi.travel

2 апреля 1966 года советский спутник "Луна-10" впервые в мире облетел Луну. Cпутник создали для изучения Луны и космического пространства.

31 марта 1966 года с космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Молния-М", которая вывела на траекторию полета к Луне спутник "Луна-10". Он впервые в мире вышел на орбиту вокруг Луны. 29 мая 1966 года спутник упал на поверхность Луны.

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На начальном этапе движение "Луны-10" принципиально ничем не отличался от движения "Луны-9" и других станций. Сначала спутник вывели на орбиту искусственного спутника Земли. С помощью разгонного блока скорость станции довели до 10,9 км/с. При такой начальной скорости продолжительность полета к Луне должна была составлять менее 3,5 суток. Для попадания "Луны-10" в заданную точку пришлось скорректировать траекторию, после чего станция вошла в сферу действия Луны. Радиус этой сферы около 66 тыс. км.

"Луна-10" достигла расчетной точки, удаленной от поверхности Луны на 1000 км. В момент прохождения через эту точку скорость станции составляла 2,1 км/с, а после работы тормозной двигательной установки скорость снизили до 1,25 км/с. Такое уменьшение скорости обеспечило переход станции под действием притяжения Луны с пролетной траектории на селеноцентрическую орбиту. Через 20 с после выключения двигательной установки "Луна-10" отделилась от двигательной установки и превратилась в искусственный спутник Луны.

18 марта 1899 года американский астроном Пикеринг открыл Фебу. Это 27-й по отдаленности от планеты и 8-й по величине естественный спутник Сатурна.

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Дата
02
апреля

Впервые спутник облетел Месяц

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