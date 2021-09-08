Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Пловчиха из Торонто 16-летняя Мэрилин Белл 9 сентября 1954 года стала первым человеком, который переплыл озеро Онтарио, преодолев за 20 ч. 59 мин. расстояние длиной 32 мили, а это 52 км.

За это Канадская национальная выставка выплатила ей приз - $ 10 тыс. Сначала его планировали для всемирно известного американского пловца Флоренса Чедвика, который в тот же день не смог переплыть Онтарио.

Автор: picua.org Мэрилин Белл на финише

Впоследствии в своей статье пловчиха поблагодарила общину Торонто за поддержку. Рассказывала, что не слышала, как толпы подбадривали, когда она прибыла на набережную. В первый раз аплодисменты раздались к ней, когда за несколько дней услышала запись по радио.

После такого успеха потом переплыла еще Английский канал и пролив Хуана де Фука. Из-за травмы спины и сколиоза в 2000-х оставила плавания. Вернулась к любимому занятию в 2016 году в доме престарелых, когда инструктор Терри Лафлин помог ей изменить стиль плавания с "классического стиля 1950-х" на такой, что меньше напрягал позвоночник.

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Историю ее исторического заплыва рассказали в фильме. Ленту создали в 2001 году.

Итальянская цирковая артистка Мария Спелтерини 12 июля 1876 года первая и единственная женщина, которая проходит по канату над Ниагарским водопадом. На тот момент ей исполнилось 23 года. Трюк выполнила за 11 мин. Вернулась, пятясь по канату задом наперед. После этого прошла канатом с привязанными к ногам корзинами для персиков. Женщина не остановилась на достигнутом и через неделю пересекла водопад с завязанными глазами, скована по рукам и ногам. При этом, она не имела никакой страховки, или других средств безопасности.