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понедельник, 12 июля 2021 09:00

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

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Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави
Женщина не остановилась на достигнутом и через неделю пересекла водопад с завязанными глазами, скована по рукам и ногам. Фото: wikimedia

Итальянская цирковая артистка Мария Спелтерини 12 июля 1876 года первая и единственная женщина, которая проходит по канату над Ниагарским водопадом.

На тот момент ей исполнилось 23 года. Трюк выполнила за 11 минут. Вернулась, пятясь по канату задом наперед.

После этого прошла канатом с привязанными к ногам корзинами для персиков.

Женщина не остановилась на достигнутом и через неделю пересекла водопад с завязанными глазами, скована по рукам и ногам. При этом, она не имела никакой страховки, или других средств безопасности.

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Мария родилась в цирковой семье в Италии. Выступала в Европе и Азии. Чтобы прославиться - ходила по канату над реками. Была бесстрашной и умела держать равновесие. В России пересекла Москву-реку и в Санкт-Петербурге - Неву. В августе 1872 года выступила над проливом Ла-Манш на высоте 30 метров. В следующем году в Каталонии покорила зрителей спектаклем, в котором балансировала на стуле на веревке.

29 марта 1848 года из-за сильных морозов более чем на 30 ч. остановился Ниагарский водопад. Бурный поток воды превратился в глыбу льда. Местные жители, привыкшие к шуму реки, встретили утро в странной, жуткой тишине. Некоторые проповедники прогнозировали близкий конец света.

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Дата
12
июля

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

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