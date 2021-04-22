Водителям разрешили сбивать протестующих, блокирующих дорогу

Увеличили также штрафы за нападение на полицейских во время протестов. Фото: pixabay.com

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками. Документ предоставляет гражданский иммунитет водителям, которые въезжают в протестующих, когда те блокируют дорогу.

Согласно закону, обвиняемые в массовых беспорядках не смогут выходить на свободу до первого судебного заседания, пишет Insider. Закон также предусматривает наказание для органов местного самоуправления, которые "мешают усилиям остановить беспорядки".

Закон определяет массовые беспорядки как "нарушение общественного спокойствия тремя или более лицами, которые действуют с намерением помочь друг другу в насильственном, хулиганском поведении". Увеличили также штрафы за нападение на полицейских во время протестов.

Критики документа заявляют, что это репрессивные меры. Закон уже назвали одним из самых противоречивых во Флориде за 2021 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ задержали 1,2 тыс. человек на акциях поддержки Навального

В Беларуси мужчина получил пять лет тюрьмы за посты в соцсетях с якобы оскорблениями в сторону самопровозглашённого президента Александра Лукашенко и призывами к насилию в отношении правоохранителей.