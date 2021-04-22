Водителям разрешили сбивать протестующих, блокирующих дорогу

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 387
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 567
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 846
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2358
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13086
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
4
4
5
6
3
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald&#039;s
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
Видео
Все видео
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 387
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13086
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 423
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 378
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 12:04

Водителям разрешили сбивать протестующих, блокирующих дорогу

  Комментировать
Водителям разрешили сбивать протестующих, блокирующих дорогу
Увеличили также штрафы за нападение на полицейских во время протестов. Фото: pixabay.com

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками. Документ предоставляет гражданский иммунитет водителям, которые въезжают в протестующих, когда те блокируют дорогу.

Согласно закону, обвиняемые в массовых беспорядках не смогут выходить на свободу до первого судебного заседания, пишет Insider. Закон также предусматривает наказание для органов местного самоуправления, которые "мешают усилиям остановить беспорядки".

Закон определяет массовые беспорядки как "нарушение общественного спокойствия тремя или более лицами, которые действуют с намерением помочь друг другу в насильственном, хулиганском поведении". Увеличили также штрафы за нападение на полицейских во время протестов.

Критики документа заявляют, что это репрессивные меры. Закон уже назвали одним из самых противоречивых во Флориде за 2021 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ задержали 1,2 тыс. человек на акциях поддержки Навального

В Беларуси мужчина получил пять лет тюрьмы за посты в соцсетях с якобы оскорблениями в сторону самопровозглашённого президента Александра Лукашенко и призывами к насилию в отношении правоохранителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водителям разрешили сбивать протестующих, блокирующих дорогу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 10953
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8604
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 7218
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6984
Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
10
 Просмотров: 4653
Мир
Агрессия России и развитие Китая: назвали дату и темы саммита НАТО-2021
Агрессия России и развитие Китая: назвали дату и темы саммита НАТО-2021
Россия начала военные учения в оккупированном Крыму
Россия начала военные учения в оккупированном Крыму Просмотров: 54
Маньяк за неделю изнасиловал 30 детей
Маньяк за неделю изнасиловал 30 детей Просмотров: 396
Байден может официально признать геноцид армян - WSJ
Байден может официально признать геноцид армян - WSJ Просмотров: 36
Pfizer начали подделывать: фальшивую вакцину обнаружили в двух странах
Pfizer начали подделывать: фальшивую вакцину обнаружили в двух странах Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Голосов: 309
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть